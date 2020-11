Strajk Kobiet. Policja użyła wobec protestujących gazu pieprzowego. Funkcjonariusze legitymują zgromadzonych na pl. Powstańców. Zdjęcia

- PiS poległ na próbie wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji ścieżką mgr Przyłębskiej, czyli przez niby Trybunał Konstytucyjny. Projekt zakazu wraca do Sejmu i to w dwóch postaciach: zakazu Dudy i koszmarnego projektu Ziobry- czytamy we wpisie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Do każdego z tych projektów chcemy dołączyć obywatelski projekt o treści #wy.....alać!- napisano.