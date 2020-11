Strajk kobiet ma poparcie radnego PiS. Polityk sądzi, że nie jest w tej kwestii wyjątkiem

Mirosław Lach był jedynym wrocławskim radnym PiS, który poparł apel do prezydenta, parlamentu i rządu o poszanowanie praw kobiet. Jak mówi w rozmowie z Onetem, miał na uwadze stanowisko Lecha Kaczyńskiego, który będąc prezydentem mówił, że kompromis aborcyjny nie powinien być naruszany. To, że został on naruszony, Lach uważa za błąd – jego zdaniem konsekwencje orzeczenia TK były do przewidzenia.

Popieram protestujące kobiety. Sądzę, że wielu radnych PiS w całej Polsce myśli podobnie – mówi Mirosław Lach, radny PiS.

Lach od sześciu lat jest w klubie PiS, ale nie należy do partii. Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w tym czasie uważa za duży błąd.