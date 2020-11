Strajk Kobiet: hasła na protest. Te transparenty to prawdziwe MEMY ulicy i hity internetu. Najlepsze slogany i banery na protestach

Od 22 października w całej Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która w konsekwencji prowadzi do zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Trybunał orzekł, iż zapis ustawy z 1993 roku dotyczący usuwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją.

Plakaty na Strajk Kobiet do pobrania. Plakaty protestacyjne tworzą nie tylko artyści

Demonstranci podczas protestów wyrażają swoje zdanie nie tylko krzycząc czy skandując. Wiele osób decyduje się na zabranie ręcznie przygotowanych transparentów. Początkowo dominowały klasyczne slogany, jednak z czasem dołączały do nich coraz to bardziej kreatywne hasła. Najciekawsze z nich możecie zobaczyć w galerii.

W związku z decyzją Trybunału ludzie w całym kraju wyszli na ulice. Pierwszy protest miał miejsce w stolicy, na warszawskim Żoliborzu. W piątek, 23 października, dołączyły do niego kolejne duże miasta, od weekendu 24-25 października zaś strajki odbywają się także w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

Jakie jeszcze hasła demonstranci umieszczają na transparentach? Jedno z nich nawiązuje do popularnej, kultowej już gry komputerowej.

Gdyby Godek była w Simsach, to zabrałabym jej drabinkę.

Inne hasła, które można zobaczyć na protestach, odnoszą się m.in. do hitów kinowych, takich jak Avengers czy Harry Potter. Na wielu banerach widnieją także klasyczne slogany. Jakie hasła najczęściej pojawiają się na strajkach?