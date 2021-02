Strajk Kobiet. Co z deklaracjami niektórych klientów o zamykaniu rachunków w mBanku?

Prezes mBanku Cezary Stypułkowski podczas konferencji prasowej, na pytanie portalu PRNews.pl o wpływ tego wydarzenia na ewentualny spadek lub wzrost liczby rachunków odpowiedział, że "nie zaobserwowano żadnego procesu, który byłby zauważony jako spadek aktywności".

Jak podaje portal, w czwartym kwartale nastąpił niewielki spadek liczby klientów banku (z 4 680 tys. do 4 657 tys.), ale jak tłumaczy rzecznik mBanku Krzysztof Olszewski, cytowany przez portal, jest to związane z zamykaniem nieaktywnych rachunków mikroprzedsiębiorców, często takich którzy byli już wypisani nawet z KRS-u. - Były to rachunki techniczne na ogół dotyczące wcześniej zaciągniętych kredytów po stronie banku – miał tłumaczyć rzecznik banku.

Przypomnijmy, mBank jest marką, która wspiera kobiety i ich prawa. - Publikując nasz głos, opowiedzieliśmy się za kobietami i prawem wyboru. Nie mówimy, jak decydować. Mówimy: kobieta powinna mieć wybór - tłumaczył jesienią zeszłego roku Strefie Biznesu Olszewski.