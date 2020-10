Strajk kobiet 2020 RELACJA NA ŻYWO: Wielki protest w Warszawie. Marsze ruszą z trzech miejsc. Mapa, utrudnienia, zdjęcia

Środowiska narodowe mobilizują siły na weekend. "Jeśli pojawią się prowokatorzy, niewykluczone, że dojdzie do walk na większą skalę"

Szef Falangi Bartosz Bekier pytany przez Onet o to czego możemy się spodziewać w weekend, odpowiada, że formułą protestów będzie podobna jak miało to miejsce w poprzednich dniach, ale ze zwiększoną liczbą ludzi po obu stronach. - Bo my, podobnie jak druga strona, także mobilizujemy ludzi. Będzie więcej ludzi, więc policji będzie trudniej to kontrolować, co sprzyja nieprzewidywalnym zdarzeniom- zapowiada i dodaje, że jeśli po którejkolwiek ze stron pojawią się prowokatorzy, to niewykluczone, że dojdzie do walk na większą skalę.