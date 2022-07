Straciła nagle widzenie oraz sprawność. Lekarze długo nie wiedzieli, co jest powodem. To rzadko występująca choroba Devica

Wszystko zaczęło się w 2007 roku. Brytyjka Annabelle Moult, wówczas jeszcze 25-latka, po piątkowym imprezowaniu poczuła następnego dnia silny ból oczu oraz głowy. Objawy zignorowała tłumacząc sobie, że pewnie miały związek z przeciążeniem.

Niestety kilka dni później wydarzyło się coś, co bezpowrotnie odmieniło życie młodej i całkowicie sprawnej Annabelle. Kiedy wstała w środku nocy do toalety, jej nogi nagle całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Jej mąż Danny natychmiast zawiózł ją do szpitala. Lekarze, pomimo wykonania bardzo wielu badań, nie potrafili określić, co było powodem nagłej utraty sprawności Annabelle. Co gorsza, z biegiem czasu kobieta zaczęła tracić także wzrok.