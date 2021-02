Strach w Rosji: pierwszy przypadek na świecie zakażenia człowieka nowym wirusem ptasiej grypy

Rosja zgłosiła do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pierwszy na świecie przypadek zakażenia ludzi nowym wirusem ptasiej grypy H5N8.

W ostatnich miesiącach ogniska szczepu H5N8 odnotowano między innymi w Rosji, Chinach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, ale jak dotąd tylko u drobiu. Inne szczepy - H5N1, H7N9 i H9N2 rozprzestrzeniają się na ludzi.

Rosja zgłosiła do WHO przypadek zakażenia ludzi kilka dni temu, kiedy byliśmy już absolutnie pewni naszych wyników – powiedziała Anna Popowa, szefowa Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej. Wirus nie przenosi się na razie z człowieka na człowieka, ale faktem jest, że pokonał barierę międzygatunkową -dodała.

Ten bardzo zaraźliwy szczep jest śmiertelny dla ptaków, ale nigdy do tej pory nie odnotowany przypadku, by przenosił się na ludzi.