Stopy procentowe w górę. Ekonomista Marek Zuber: Dobra, ale spóźniona decyzja

Dobra, ale spóźniona decyzja – mówi Marek Zuber. W rozmowie z PolskaTimes.pl ekonomista komentuje podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25 proc. To kolejna podwyżka w ostatnich tygodniach. Poprzednia miała miejsce w październiku. Wówczas RPP podniosła główną stopę – referencyjną - o 40 pkt. bazowych, z 0,1 proc. do 0,5 proc.

– To jest dobra decyzja przede wszystkim dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej jest spóźniona z tymi podwyżkami – podkreśla w rozmowie z PolskaTimes.pl Marek Zuber. Zdaniem ekonomisty, podwyżki powinny się rozpocząć w maju – czerwcu i wtedy można by je było robić mniejszymi krokami. – Widać wyraźnie, że ten wzrost inflacji zaskoczył Radę i jest to dość gwałtowna decyzja, ale słuszna. Dzisiaj chodzi o to, aby dać bardzo mocny sygnał Polakom „czuwamy, jesteśmy, nie róbcie nic gwałtownego, nie kupujcie na zapas, opanowujemy sytuację”. I o ten psychologiczny aspekt chodzi – wskazuje nasz rozmówca.

"Mniejsze zło"

Marek Zuber mówi, że środowa decyzja będzie oczywiście odczuwalna dla sporej części Polaków, mających kredyty, gdyż wzrośnie miesięczna rata. – Lepiej jednak teraz płacić trochę więcej, niż w sytuacji, gdyby to się rozkręciło i doszło do spirali inflacyjnej i za rok płacić setki złotych więcej. Wtedy naprawdę trzeba by było te stopy bardziej podnieść. To jest więc takie mniejsze zło. Lepiej teraz trochę, niż za rok bardzo mocno – wskazuje. – A prawdopodobieństwo tego dalszego wzrostu inflacji na skutek rozkręcenia tej spirali płacowo-cenowej wzrosło – dodaje.

Ekonomista zwraca uwagę, że decyzja RPP nie przyniesie natychmiastowego efektu i nie zahamuje inflacji do końca roku. – Ten efekt przyjdzie dopiero na początku przyszłego roku. Trudno oczekiwać, żebyśmy zbili inflację w ciągu miesiąca czy dwóch. Tak nie działają podwyżki stóp procentowych. Ale jeśli złoty się trochę umocni, to w jakimś niewielkim stopniu importowane towary relatywnie potanieją, choćby nośniki surowców. To nie będzie duża różnica, ale zawsze coś – podsumowuje Zuber.

