Stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,8 proc. Ekspertka: Co trzeci bezrobotny nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych

- Widać duże zróżnicowanie między województwami. Stopa bezrobocia kształtowała się od 3,4 proc. w wielkopolskim do 8,7 proc. w warmińsko- -mazurskim. Zdecydowanie w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy z powodu zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (z 4,8 tys. osób do 3,6 tys. w tym roku). To dobry prognostyk dotyczący stabilności miejsc pracy po okresie objęcia ich wsparciem ze środków publicznych- wyjaśnia w przesłanym komentarzu Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy, Konfederacja Lewiatan.