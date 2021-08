„Stop LGBT”. Fundacja Kai Godek po raz kolejny składa do Sejmu projekt homofobicznej ustawy. Przy podpisach pomogły kościoły

W poniedziałek Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek złoży po raz drugi w Sejmie projekt ustawy „Stop LBGT”, która uderza w wolności zarówno mniejszości seksualnych, jak i prawo każdego człowieka do wyrażania własnych poglądów.

W listopadzie 2020 roku fundacja pierwszy raz złożyła w Sejmie wymagane 100 tys. podpisów pod projektem homofobicznej ustawy "Stop LGBT'. Jednak decyzją marszałkini tej izby Elżbiety Witek projekt nie został procedowany.

Działacze fundacji złożyli skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Witek, jednak sąd orzekł, że skarga za późno i ją odrzucił.

Tym samym autorzy projektu ustawy musieli jeszcze raz zebrać 100 tysięcy podpisów.

"Doświadczenie wielu państw pokazuje, że homolobby najpierw prowadzi radykalną kampanię społeczną, a następnie przechodzi do realizacji swoich żądań w sferze prawa. Także w Polsce w trakcie parad tzw. 'równości' aktywiści LGBT otwarcie przyznają, że chodzi im o to, by wkrótce zalegalizować śluby par jednopłciowych i homoadopcje. W tych miejscach na świecie, gdzie takie regulacje weszły już w życie, okazuje się, że niektóre dzieci bywają adoptowane wyłącznie po to, aby być obiektem zaspokojenia seksualnego dla homoseksualistów. Lobby LGBT bywa powiązane wprost z lobby pedofilskim. Jednocześnie dochodzi do sytuacji, w których otoczenie nie reaguje na krzywdę dzieci, by nie być posądzone o tzw. 'homofobię'" – piszą autorzy projektu.