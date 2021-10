Stołeczne urzędniczki skarżą się na mobbing. Rafał Trzaskowski zapowiedział kontrolę

O sprawie poinformował Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet, który dotarł także do treści maila, którego urzędniczki wysłały anonimowo do prezydenta Rafała Trzaskowskiego i dyrektor kadr w ratuszu.

"Poniżone przez przełożonych"

Kobiety w mailu napisały, że nie mogą pogodzić się z tym jak zostały potraktowane, a "wręcz poniżone przez przełożonych", a także dodały, że u wielu nastąpiło obniżenie poczucia własnej wartości.

"Zostałyśmy zaproszone wraz z bezpośrednim przełożonym do gabinetu w celu wyjaśnienia harmonogramu naszej pracy związany z karmieniem naszych dzieci. Wyjaśnienie to polegało na ocenie - w obecności kilkunastu osób, w tym dyrekcji oraz przełożonych płci męskiej - naszych wymiarów biustu, gdzie jedna z nas usłyszała ironiczną uwagę, (...) że to niemożliwe, że z tak małym biustem karmi pani dziecko (...), co wzbudziło śmiech wśród przełożonych i dyrekcji. Zaskoczyło nas, że przełożeni pełnili również rolę biegłego lekarza, oceniając nasze zaświadczenia lekarskie pod względem prawdziwości, które zostały wystawione przez dyplomowanych lekarzy" - czytamy w treści maila cytowanego na stronie Radia Zet.