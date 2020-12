Stoki narciarskie jednak zamknięte. "To jest katastrofa"

O decyzję rządu w sprawie zamknięcia stoków Onet zapytał szefa ośrodka narciarskiego Czarna Góra Resort - Stanisława Haczkiewicza:

Od wczoraj się o tym mówiło, natomiast trudno mi było w to uwierzyć, a teraz stało się to rzeczywistością

dodaje:

Widzę to tragicznie. Jeżeli jest rzeczywisty powód tego, że tak się stało, to niestety rządzący będą musieli przemyśleć, powołując się na kraje zachodnie, że one też zamykają, jak kraje zachodnie rekompensują takie zamknięcia. Niemcy czy Austria rekompensują ubytki w przychodach prawie w 100 proc. Największy problem jest taki, jak to będzie u nas wyglądało