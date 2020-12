Stoch znów może oswoić Złotego Orła Turnieju Czterech Skoczni. W czwartek kwailfikacje do konkursu w Ga-Pa

Aż 10728 punktów Pucharu Świata w drugiej dekadzie XXI wieku uzbierał Kamil Stoch. Polak okazał się gigantem ostatnich lat (2011-2020), bo drugiego w tej klasyfikacji Stefana Kratfa wyprzedził o 1789 punktów. Po wtorkowym konkursie w Oberstdorfie Stoch wskoczył na trzecie miejsce klasyfikacji PŚ 2020/21, noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen będzie atakował z 2,8 pkt straty do Karla Geigera. Skoczek z Zębu, jak sam przyznaje, złapał formę i luz w czasie świątecznej przerwy. - Wszystkie z wtorkowych skoków były bardzo dobre. Wszystko poszło po mojej myśli. Teraz będę kontynuował pracę. Jak będzie? Przekonamy się. Orły są super. Drapieżne, ale da się je oswoić – mówił w rozmowie z serwisem skijumping.pl Stoch.

Triumf Geigera na Schattenbergschanze sprawił, że odżyły nadzieje Niemców na pierwszy od 18 lat triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 2001/2002 Sven Hannavald znokautował rywali, jako pierwszy w historii wygrywając wszystkie cztery konkursy. Przed wtorkowymi zawodami, to Halvor Egner Granerud miał na koncie pięć wygranych PŚ z rzędu. Norweg chciał dołączyć do klubu „6” i wygrać szóste zawody z rzędu. Nie udało mu się jednak dołączyć do Janne Ahonena, Mattiego Hautamekiego, Thomasa Morgensterna, Gregora Schlierenzauera oraz Ryoyu Kobayashiego. Zawodnik z Oslo po pierwszych zawodach 69. TCS ma do Geigera 11 pkt straty. Wydawało się, że w pierwszym skoku szansę na zwycięstwo w TCS stracił Markus Eisenbichler. Druga seria i 142 metry były odrodzeniem Niemca, który prawie zrobił w Oberstdorfie "drugie Seefeld". Wtedy Kubacki z 27. miejsca po pierwszej serii wygrał konkurs - Einsebichler wskoczył na 5. miejsce. Do pierwszego Geigera traci 16.8 pkt, a przed nami jeszcze sześć konkursowych prób.