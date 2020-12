Stoch znów może oswoić Złotego Orła Turnieju Czterech Skoczni. Dzisiaj kwalifikacje do konkursu w Ga-Pa

"Jeśli Stoch odda swój skok, to nawet Granerud będzie miał problem". Dziś pierwszy konkurs 69. Turnieju Czterech Skoczni

- W tym sezonie COVID-19 mocno wszedł do gry. Już pokazał, że możesz być mistrzem świata w lotach jak Karl Geiger, ale dopada cię wirus i do Engelbergu nie jedziesz - mówił Jakub Kot. Z ekspertem Eurosportu rozmawialiśmy jeszcze przed "nieudanym" wykluczeniem polskich skoczków z pierwszego konkursu 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Wróciliśmy jednak do punktu wyjścia - w Oberstdorfie zobaczymy najlepszych polskich zawodników. W poniedziałkowy wieczór Klemens Murańka otrzymał negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i znów możemy spekulować, co czeka nas w najbliższych dniach na skoczniach w Oberstdorfie, Ga-Pa, Innsbrucku i Bischofshofen.