Stefan Hula: Przed konkursem czwarte miejsce wziąłbym w ciemno

Z przytupem wszedł Pan w tym sezonie do drużyny.

Cóż, takie jest życie. W mojej karierze były różne momenty, raz skakało mi się lepiej, raz gorzej. Obecnie skaczę na tyle dobrze, że wspólnie z chłopakami osiągamy sukcesy. Tylko się z tego cieszyć. Jestem szczęśliwy ze zwycięstwa „drużynówki” w Zakopanem, tydzień temu zdobyliśmy złoty medal mistrzostw świata w lotach.

W Zakopanem był Pan bohaterem sobotniego konkursu. Gdyby brać pod uwagę wyniki indywidualne, zająłby Pan trzecie miejsce.

Wszyscy byliśmy bohaterami. Każdy z nas spisał się bardzo dobrze. Nie dość, że dokonaliśmy tego pierwszy raz w historii, to zrobiliśmy to z dużą przewagą nad pozostałymi.

Adam Małysz mówił po Pana skokach: „bomba”.

W takim razie musiało być dobrze! Konkurs był dla mnie nowym doświadczeniem. Wcześniej na najwyższym stopniu nie stałem. Pewnie trochę czasu minie zanim to wszystko do mnie dotrze, choć szybko trzeba było ochłonąć. Dziękujemy trenerom i sztabowi, że mogliśmy tak dobrze skakać przez cały weekend i byliśmy wspierani przez tak wspaniałych kibiców. Sprawili, że emocje były niesamowite. Gdy w sobotę odbieraliśmy nagrody i śpiewaliśmy hymn, o mało się nie popłakałem. To chwila, która pozostanie mi w pamięci do końca życia.