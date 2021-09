Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi w województwie mazowieckim - 7.09.2021

NOWE Protest ratowników. Niedzielski: Realnie do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych

- Te regulacje, które przygotowaliśmy zostały skonsultowane z premierem Mateuszem Morawieckim, który wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Oznaczają one, że realnie do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 mln zł, a według naszych szacunków, które przeprowadziliśmy jeszcze dziś rano, roczny koszt, czyli perspektywa przyszłego roku to jest perspektywa 230-240 mln zł - mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.