Statek Crew Dragon firmy SpaceX Elona Muska jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Transmisja na żywo ze startu misji Crew-2

To historyczny moment , mówili naukowcy amerykańscy o piątkowej misji Crew-2 na Międzynarodową Stację Kosmiczną.Start był udany i statek Crew Dragon jest już na orbicie okołoziemskiej z czterema astronautami na pokładzie.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę, 24 kwietnia Dragon zostanie przycumowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, astronauci pozostaną tam pól roku. Start nastąpi z Centrum Kosmicznego NASA im. Kennedy'ego na Florydzie i będzie to trzeci już start załogi SpaceX w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale po raz pierwszy wykorzystana zostanie rakieta, która już odbyła podróż na w kosmos, jak i używana wcześniej do lotów kapsuła.