Startuje NURT. W Internecie będzie można obejrzeć festiwalowe filmy

COVID-19 trzy razy bardziej zabójczy niż sezonowa grypa! Tego wyniku nie da się poprawić nawet w najbogatszych krajach

Wiele osób wciąż lekceważy ryzyko zdrowotne związane z zachorowaniem na COVID-19, porównując go do zwykłej sezonowej grypy. Jak bardzo są w błędzie, pokazują wyniki badań szwajcarsko-niemieckich. Wynika z nich, że pomimo najlepszej opieki szpitalnej pacjenci z koronawirusem umierają aż trzy razy częściej i dotyczy to zwłaszcza określonej grypy chorych.