Start 78. Tour de Pologne już za kilka dni. Oto jak będzie wyglądać flota samochodowa podczas wyścigu [ZDJĘCIA]

Tour de Pologne to jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich w Europie i na świecie. Zawody te odbywają się od 1928 r., a od 1952 r. są organizowane nieprzerwanie co rok. Od kilku lat są one częścią prestiżowego cyklu UCI World Tour.

Tegoroczna, 78. edycja Tour de Pologne rozpocznie się 9 sierpnia w Lublinie, a zakończy 15 sierpnia w Krakowie.

Trasa podzielona jest na siedem etapów o łącznej długości ponad 1150 km, z czego najdłuższy odcinek, z Sanoka do Rzeszowa, będzie liczył aż 226 km. W pierwszym etapie kolarze pojadą z Lublina do Chełma przez Roztocze. Drugi etap wystartuje z Zamościa, a finisz będzie w Przemyślu, jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Trasa wiedzie m.in. przez Kalwarię Pacławską a finisz usytuowany został na podjeździe, którego nachylenie sięga 13–15 procent. Trzeci etap zacznie się w Sanoku, a kolarze przejadą m.in. przez Solinę, Ustrzyki Dolne, Arłamów, Kalwarię Pacławską, Łańcut. Finisz zostanie rozegrany na ulicach Rzeszowa. Natomiast start czwartego odcinka będzie w Tarnowie. Malownicza trasa prowadzi wzdłuż rzeki Dunajec. Peleton przejedzie przez Krościenko, Łapszankę i dotrze do finiszu na dobrze znanym podjeździe w Bukowinie Tatrzańskiej. Piąty dzień rywalizacji to start z Chochołowa, gminy Czarny Dunajec i jazda do Bielska-Białej. Zanim peleton dojedzie do ciekawej końcówki na ulicach miasta, wcześniej przejedzie przez Babią Górę, Przegibek i Kocierz. Szósty etap to niespełna 18-kilometrowa jazda indywidualna na czas w Katowicach, która na pewno będzie miała wpływ na klasyfikację generalną. Wielki finał, to siódmy odcinek z Zabrza do Krakowa i finisz przy Błoniach. Tam poznamy triumfatora 78. Tour de Pologne UCI World Tour.

Organizacja takich zawodów to wielkie wyzwanie logistyczne. Co roku wyścig jest obsługiwany przez dużą flotę pojazdów. Organizatorzy imprezy dostaną do dyspozycji całą gamę pojazdów marki Citroën – samochody dla sędziów, dyrekcji zawodów, VIP-ów oraz obsługi wyścigu.

Honorowym samochodem tegorocznej edycji wyścigu jest SUV Citroën C3 Aircross, który będzie także stanowić główną nagrodę dla zwycięzcy.

Łącznie Citroën Polska udostępnia 50 samochodów, w tym 32 sztuki nowego Citroëna C3 Aircross, który właśnie debiutuje w salonach po face liftignu.