Starszy mężczyzna uratowany przez młode rodzeństwo

Skok na bungee w Gdyni. Pęknięcie liny skończyło się złamaniami kręgosłupa 39-latka. Instruktor trafi przed sąd. Nie przyznaje się do winy

Wstrząśnienie mózgu i liczne złamania kręgosłupa – to najpoważniejsze urazy, jakich doznał 39-latek, który 21.07.2019 roku skoczył na bungee w gdyńskim Parku Europy. W trakcie skoku mężczyzny z wysokości ponad 90 metrów, pękła lina i z kilkunastu metrów spadł on na tzw. skokochron. W piątek, 11.12.2020 r. prokuratura poinformowała, że przed sądem stanie 55-letni instruktor, który nieumyślnie miał spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu u pokrzywdzonego i narazić na to samo lub nawet śmierć 8 innych osób.