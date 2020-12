Starszej kobiety nie chce przyjąć żaden szpital. Co dalej z 90-letnią emerytowaną lekarką?

- Kilka tygodni temu mama zachorowała na zapalenie płuc. Trafiła do szpitala na Banacha, na Oddział Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych. Nie stwierdzono u niej COVID-u. Ale miałam wrażenie, że śpieszono się, żeby jak najszybciej się jej pozbyć. I po nieco ponad dwóch tygodniach, "wypchnięto" ją z tego szpitala. Chociaż były wskazania do dalszego leczenia, co zresztą stwierdzono w jej karcie choroby - opowiada w onecie pani Barbara, jej córka.

Gdy stan kobiety pogorszył się, DPS wezwał pogotowie. Karetka zabrała straszą kobietę, ale ze szpitala wypuszczono ja ponownie tego samego dnia. I nie wiadomo, dlaczego nie została przyjęta.

- To straszne, ale wychodzi na to, że gdyby mama miała koronawirusa, to miałaby lepszą opiekę i większe szansę na leczenie - mówi pani Barbara, córka pani Hanny.

Źródło: Onet.pl