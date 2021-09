Starówka bułgarskiego Płowdiwu przypomina sceny żywcem wzięte z obrazków sprzed kilku wieków

Jeśli nie zobaczysz Płowdiwu, to znaczy, że nie widziałeś prawdziwej Bułgarii. Mój kraj ma nie tylko wspaniałe nadmorskie kurorty, to także bogata w zabytki stolica, no i wspomniany Płowdiw, mówi Kiril Christow, o którym Polacy uczestniczący w oprowadzanych przez niego wycieczkach po kraju mówię tak: najlepszy przewodnik, wspaniały gość, do tego świetnie mówi po … polsku.

Miasto siedmiu wzgórz, jak nazywano drugie co do wielkości bułgarskie miasto straciły jednak jedno ze wzniesień. Znak czasu sprawił, że wybudowano na jednym …centrum handlowe. Została jednak historia miasta, które zaczynało jako skromna tracka osada, by po latach panowania Persów, Greków, Rzymian i Turków, wrócić w końcu w 1885 roku do Bułgarii.

Spacer po Starówce

Kirił proponuje spacer po miejscowej Starówce, dodajmy najstarszej w Europie i na pewno jednej z najpiękniejszych na naszym kontynencie. Położona jest na trzech wzgórzach: Nebet Tepe, Dzhambaz Tepe oraz Taksim Tepe. Idąc wąskimi brukowanymi uliczkami, mijając kolejne budynki o różnych stylach, można na-brać wrażenia, że czas zatrzymał się tu kilkaset lat temu. Cisza, ciepłe powiewy wiatru sprawiają, że chce się wejść głębiej i głębiej w zakamarki Starego Miasta.

Przydaje się wygodne obuwie, bo nawierzchnia brukowa nawierzchnia nie jest łaskawa dla twardego podbicia.