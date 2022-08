Stare dobre winyle wróciły do łask. Są płyty, więc są też adaptery do ich odtwarzania

W dobie coraz bardziej dziwacznych elektronicznych urządzeń, które pozwalają nam słuchać muzyki starodawny na pierwszy rzut oka bezprzewodowy adapter do odtwarzania płyn winylowych mógł budzić na targach CES Asia 2018 w Szanghaju politowanie. Ale tylko pozornie, bo kiedy tylko popłynęły z niego dźwięki winylowej płyty z namaszczeniem umieszczonej na jego tarczy można było naprawdę delektować jej tonami.

- To urządzenie jest, jak określamy częścią winylowej branży muzycznej. Hym stworzył Seed, całkowicie nowy styl muzycznego życia, które jest jedyne w swoim rodzaju, a które pozwala mieszkańcom miast naprawdę delektować się dźwiękami. Winylowe płyty wracają i to w jakim stylu. Wyczuliśmy ten trend już dawno, dopasowaliśmy do niego wspaniała stylistykę adapterów, w których nie brakuje zapomnianego już w tej branży drewna, bo mamy doświadczenie na tym rynku, Hym stworzył kolekcję tajwańskiej czołówki projektantów– opowida założyciel firmy, Camo Lin.