Starcie Waszczykowski vs. Barley. Ostra riposta polskiego europosła: widzimy stanowczo prorosyjskie działania rządu niemieckiego

Komentując w „Studio Europy” wydarzenia związane z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, doszło do ostrej wymiany zdać między Witoldem Waszczykowskim, byłym szefem polskiej dyplomacji, obecnie europosłem, a niemiecką europosłanką z ramienia SPD Katariną Barley - relacjonował portal dw.cm.

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Mówimy jasno, kto jest agresorem, dostrzegamy ryzyko konfliktu, zgadzamy się z partnerami z NATO i UE, że musimy się przygotowywać, a jednocześnie negocjować i dążyć do pokoju – mówiła Barley.

- Zgadzam się z tym, że stanowisko niemieckie jest jednoznaczne, to znaczy jednoznacznie prorosyjskie – ripostował Waszczykowski dodając: Nie ma deficytu kar, którymi moglibyśmy ukarać Rosję, ale jest deficyt woli politycznej i ten deficyt jest przede wszystkim w Niemczech.

Barley: To smutne, że po dojściu PiS do władzy cały czas rozwijają się antyniemieckie resentymenty. Uważam, że to politycznie nierozsądne, bo to gra w zasadzie na rzecz Rosji. I odpowiadając na zarzuty związane z polityką Berlina wobec Rosji Barley powiedziała: - Niemcy są świadome swojej historii w stosunku do Polski i innych krajów, dlatego postrzegają swoją rolę raczej w dyplomacji. Natomiast jasno mówią, że będą konsekwencje, jeśli Rosja zaatakuje.

Odpowiedź Waszczykowskiego: Widzimy stanowczo prorosyjskie działania rządu niemieckiego, w sprawie Nord Stream 2, anty SWIFT, wstrzymywanie dostaw i tranzytu broni, środków pomocy dla Ukrainy. To nie żadne resentymenty tylko ocena ostatnich dni. Proszę się nie zasłaniać II wojną światową.