Stara Szkoła zapowiada nową płytę. Zespół zagrał m.in. w prestiżowym Jazz Cafe POSK w Londynie. O tym opowiadają członkowie grupy

"Po udanym debiucie krążkiem „Coraz bliżej”, myślimy o drugiej płycie. Często żartujemy, że nazbierało się repertuaru na pięć płyt, ale coś w tym jest. Musimy nadrobić zaległości. Przypomnę, że nasz pierwszy album ukazał się w siedem lat po powstaniu Starej Szkoły. Myślimy o płycie koncertowej. Moim zdaniem zdecydowanie jesteśmy zespołem koncertowym. Najlepsze, co się może przydarzać muzykowi, to bezpośredni i bliski kontakt z publicznością. W przypadku Starej Szkoły energia, którą dajemy publiczności, wraca do nas ze zdwojoną siłą. To nas uskrzydla.

Na scenie czujemy, że to co robimy ma sens. Do wydania płyty koncertowej zainspirował nas występ w londyńskim Jazz Cafe POSK. Zagraliśmy w czasie gali wręczenia nagród "Polish International Musicmakers Hall of Fame". Po tym koncercie wróciliśmy pamięcią do występu w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela, gdzie zagraliśmy wspólnie ze skrzypaczką Iwoną Gulczyńską. Transmitowany przez Radio PiK koncert, poprowadził charyzmatyczny Marek Gaszyński. Szczególne okoliczności, tuż po ogłoszeniu wyników plebiscytu portalu Bluesonline na Bluesową Płytę Roku, dały nam dodatkowego kopa.Mam nadzieję, że dokonamy odpowiedniej selekcji materiału i nasza płyta w pełni odda atmosferę tego wyjątkowego koncertu."