Stany Zjednoczone: Opracowano antybiotyk, który pomoże wyeliminować boreliozę.

Amerykańscy naukowcy dają nadzieję na wyleczenie boreliozy. Badacze z Northeastern University w Bostonie i University of Oklahoma w Norma opracowali nowy antybiotyk, który jest skuteczny w walce z tą groźną chorobą. .

Zespół pod kierunkiem prof. Kima Lewisa podczas badań przesiewowych mikroorganizmów glebowych wyodrębnił bardzo selektywny związek wobec bakterii Borrelia burgdorferi, która wywołuje boreliozę. Ten związek to znany już od dekad higromycyna A.

Dr Helen Zgurskaya, która brała udział w badaniach mówi, że podawanie hygromycyny zwierzętom w pokarmie nie wywoływało u nich skutków ubocznych, w przeciwieństwie do stosowanych do tej pory specyfików, które niszczyły organizm. To odkrycie przynosi nadzieję nie tylko na skuteczną walkę z boreliozą., ale pozwoli też usunąć ją ze środowiska.

Borelioza to bardzo groźna i podstępna choroba, która dotyka dorosłych jak i dzieci. Wczesne jej objawy przypominają zwykłe przeziębienie, co utrudnia właściwą diagnozę. Nieleczona jest niebezpieczna dla naszego zdrowia i życia. Do tej pory nie udało się opracować przeciwko niej szczepionki.

Naukowcy zwracają jednak uwagę na to, że nawet gdyby powstała szczepionka, to mogłaby chronić przed chorobą, ale nie

wyeliminowałaby jej ze środowiska. Nowy antybiotyk ma szansę ten problem rozwiązać.