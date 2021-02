Stany Zjednoczone nie będą już blokowały zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie podatku cyfrowego

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała swoim kolegom z G20, że Waszyngton rezygnuje ze sprzeciwu w sprawie globalnego podatku cyfrowego, otwierając tym drzwi do zawarcia takiego porozumienia.

Zmiana postawy Waszyngtonu uznana została za przełom. To ogromny krok naprzód na naszej drodze do zawarcia porozumienia w sprawie podatku cyfrowego do lata tego roku - powiedział niemiecki minister finansów Olaf Scholz w oświadczeniu po wir-tualnych rozmowach ze swoimi odpowiednikami z G20.

Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire tez uznał, że porozumienie powinno zostać osiągnięte do lata, wzywając do „niezwłocznego zakończenia” negocjacji.

Francja w 2019 roku zatwierdziła podatek od gigantów technologicznych, takich jak Facebook, Amazon, Apple i Google, które zostały oskarżone o transfer zysków za granicę. Paryż zawiesił pobór podatku od usług cyfrowych do końca 2020 roku w związku z rozmowami OECD. Ale środek ten spotkał się z ostrą krytyką ze strony administracji Donalda Trumpa, która planowała wprowadzić cła na francuskie towa-ry, ale odwołała je na początku stycznia tego roku, tuż przez zmianą warty w Waszyngtonie.