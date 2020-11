Stany Zjednoczone: Groźba wybuchu przemocy, bez względu na to, kto wygra prezydencki pojedynek

Demonstranci popierający Trumpa wstrzymali ruch uliczny w New Jersey i Nowym Jorku w weekend, inna grupa zwolenników prezydenta otoczyła autobus z członkami kampanii Joe Biden w Teksasie.

Od 4 do 7 listopada w centrum Waszyngtonu planowane są niepokoje społeczne.

Prezydent wspominał też o odmowie zgody na pokojowe przekazanie władzy i nie potępił takich ugrupowań jak Proud Boys, skrajnie prawicowej grupy, która wspiera polityczną przemoc.

Bezprecedensowy w tych wyborach udział Amerykanów głosujących korespondencyjnie, sprawia, że zwycięzca wyścigu prezydenckiego może nie zostać ogłoszony w noc wyborczą, co tylko podniesie napięcie w społeczeństwie.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na policzenie każdego głosu, bez względu na to, jak długo to potrwa, mówiła burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, dodając, że miasto przygotowuje się do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa.

Bowser zachęcała do spokoju i cierpliwości, przyznając, że docierają sygnały tym, że wielu szykuje się do wywołania burd i niepokojów.

Strach przed przemocą polityczną pojawia się roku wyborczym, naznaczonym przez niszczycielską pandemię i protesty na rzecz sprawiedliwości rasowej, które wybuchały sporadycznie w całym kraju od miesięcy.