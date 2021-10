Stanisław Wojtera, prezes PPL: „Przewoźnicy i tour-operatorzy chcą korzystać z lotniska w Radomiu.” A co z Modlinem?

Ruch lotniczy, po ogromnych spadkach związanych z pandemią, powoli wychodzi na prostą. Widać to na przykładzie lotniska Chopina, które w wakacje, miesiąc po miesiącu obsługiwało ponad milion pasażerów. - W analogicznym okresie w 2019 roku było to dwukrotnie więcej pasażerów. Gonimy „normalny świat” i chwila minie ze nim do niego dotrzemy – mówi nam Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. - Jest większy udział czarterów i low-costów niż rejsów regularnych. Klasyczne linie rejsowe, jak LOT, wchodzą także w rynek czarterów i to z bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że to sygnał, że strategia biznesowa zmieniła się – dodaje.

Zdaniem Wojtery, do 2027 roku lotnisko Chopina osiągnie swoją maksymalną przepustowość. „Nadwyżka” pasażerów zostanie rozdysponowana między dwa lotniska: Modlin i Radom.