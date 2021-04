Stanisław August Poniatowski. Kim był ostatni król Polski?

Król Stanisław August Poniatowski - polityk, który nie uratował Rzeczypospolitej, za to był jednym z jej największych reformatorów w dziejach. Kim tak naprawdę był ostatni władca Polski?

Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski - jest zarazem jednym z tych jej władców, którzy do dziś budzą najwięcej kontrowersji. Dla jednych był naiwnym pięknoduchem, dla innych gorliwym reformatorem, któremu przyszło działać w podłych czasach, dla jeszcze innych marionetką w rękach magnatów i Katarzyny II, są też tacy, dla których był po prostu zdrajcą.Kim był człowiek, który niewątpliwie próbował uratować Rzeczpospolitą przed upadkiem, ale zarazem nijak nie zdołał mu zaradzić?Ojciec przyszłego króla – Stanisław - był wojskowym i dyplomatą związanym z rodziną Czartoryskich, z których zresztą wywodziła się jego żona. To o tyle istotne, że ród Czartoryskich w pierwszej połowie XVIII wieku dosłownie trząsł polską polityką, a w latach 60.

szykował nawet – z cichą pomocą Rosji - przewrót mający na celu zastąpienie króla Augusta III kimś z rodziny Czartoryskich. „Familia” Czartoryskich była jednym z najważniejszych stronnictw politycznych kraju, a Stanisław Poniatowski jednym z jej ważniejszych i bardziej szanowanych przedstawicieli.Młody Stanisław August wzrastał więc w rodzinie silnej siłą swych potężniejszych patronów, korzystając jednocześnie ze wszystkich przywilejów należnych młodemu arystokracie. Odebrał staranne wykształcenie, mnóstwo podróżował po Europie, wykonywał dla Czartoryskich rozmaite misje polityczne w kraju i za granicą. To w ten sposób – pełniąc akurat funkcję sekretarza brytyjskiego ambasadora w Petersburgu - poznał w 1755 piękną księżną Katarzynę, żonę następcy rosyjskiego tronu Piotra Ulryka, znanego przez pół roku jako car Piotr III i nawiązał z nią gorący romans.Dwa lata później, po zamachu stanu, Katarzyna II przejęła władzę po swym zamordowanym mężu i rozpoczęła okres swego 41 letniego panowania nad Rosją. A w roku 1764 niedawny sekretarz ambasady w Petersburgu był już jej kandydatem na króla Polski.Polska była de facto rosyjskim protektoratem już w czasach saskich, więc pośredni udział Rosji w elekcji 1764 roku nikogo szczególnie nie dziwił. Pole elekcyjne obstawiała prywatna armia Czartoryskich, jej z kolei pilnowały pułki rosyjskie rozmieszczone pod Warszawą. Słabiutka armia Korony prawie nie brała w tym udziału.Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczęło się niewypowiedzianą wojną domową. Część szlachty uznała za policzek, że będzie nią rządził zaledwie „Ciołek” – chodziło o herb i pozycję rodową Poniatowskich, zbyt słabą by można było ich uznać za choćby drugorzędny ród magnacki. Trzy lata później wojna domowa stała się całkiem realna – gdy przeciwnicy nowego króla ogłosili konfederację barską i rozpoczęli działania zbrojne. W tle były tu także rosyjskie żądania przyznania praw „dysydentom” czyli innowiercom, co bardzo nie pasowało konserwatywnie nastawionej katolickiej szlachcie. W 1771 roku konfederatom udało się nawet na moment porwać króla – cała historia skończyła się jednak dość groteskowo – Stanisław August przekonał zamachowców, by go wypuścili, przespał się w chatce młynarza na Marymoncie i wrócił do zamku w eskorcie gwardzistów.Król opowiadał się za modernizacją kraju – także kulturową. Już na koronację nie założył kontusza, co wywołało oburzenie szlachty. Rozdźwięk między nim, a szlacheckimi masami pozostawał wyraźny aż do ostatnich dni jego panowania. Kwestia dysydentów – i konfederacja barska – stały się zaś oficjalnym pretekstem I rozbioru Polski.Król nie miał tu wiele do powiedzenia. Traktaty rozbiorowe podpisał, a w zamian dostał spłatę swoich długów – do których zapobiegliwie dodał parę zer. W relacjach z kolejnymi rosyjskimi ambasadorami był zwykle słaby czy wręcz bezwolny, żalili się oni w listach do Petersburga, że „jęczy” im i „nudzi”, gdy muszą wymóc na nim kolejne ustępstwa.Zarazem jednak Stanisław August Poniatowski realnie reformował kraj. I to w tempie niewidzianym dotąd w Rzeczpospolitej. Stworzył pierwsze w historii świata ministerstwo oświaty – czyli Komisję Edukacji Narodowej. Jeszcze wcześniej otworzył pierwszą prawdziwą polską akademię wojskową – czyli Szkołę Rycerską. Zbudował i wyposażył wspaniałą Bibliotekę Królewską, uruchomił programy tworzenia zbiorów malarstwa i map, przeprowadził reformę monetarną i skarbową oraz całkiem sensowną modernizację skromnej polskiej armii. Była ona na przykład tą pierwszą w Europie, która zrezygnowała ze stosowania opancerzenia ochronnego przez kawalerzystów, co szybko skutkowało tym, że jeśli chodzi o skuteczność, polscy szwoleżerowie i ułani stali się godnymi następcami husarzy.W 1780 roku udało mu się doprowadzić do wyjścia z kraju wojsk rosyjskich, które stacjonowały tu nieprzerwanie od czasów tłumienia konfederacji barskiej.W 1788 roku z kolei rozpoczęły się pod królewskim patronatem obrady Sejmu Wielkiego. Zaowocowały one uchwaleniem pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. Zarazem jednak Stanisław August Poniatowski nie potrafił konsekwentnie bronić tych osiągnięć. Zaledwie 14 miesięcy po uchwaleniu Konstytucji, po przegranej wojnie obronnej z Rosją, przystąpił do konfederacji targowickiej, a następnie „jęcząc” i „nudząc” podpisał traktaty rozbiorowe na sejmie Grodzieńskim.W okresie insurekcji kościuszkowskiej jego rola ograniczała się do bycia tolerowaną przez powstańców formalną głową państwa – jeśli chodzi o realne decyzje, stracił jakikolwiek posłuch. Po klęsce powstania i trzecim rozbiorze, w 31 rocznicę koronacji Stanisław August Poniatowski podpisał przygotowany w Petersburgu akt abdykacji. Żył jeszcze przez 3 lata, utrzymując się z sutej pensji wypłacanej przez Rosjan. Po śmierci Katarzyny II jej następca Paweł I ściągnął go do Petersburga. Nowy car miał spore podejrzenia, że były polski król może być jego ojcem i może także dlatego próbował mu umilić ostatnie lata życia. Stanisław August Poniatowski zdążył pobrylować na carskim dworze przez mniej więcej 2 lata, po czym zmarł nagłą śmiercią, w dość tajemniczych okolicznościach, tuż po wypiciu filiżanki bulionu. Miał wówczas 66 lat.