„Stan zagrożenia wybuchem” - Iran na krawędzi rewolucji. Wyciekł tajny dokument Strażników Rewolucji OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

Kryzys gospodarczy w Iranie jest tak potężny, że społeczeństwo znalazło się na granicy powszechnego buntu przeciwko rządom ajatollahów Fot. East News

Kryzys gospodarczy w Iranie jest tak potężny, że społeczeństwo znalazło się na granicy powszechnego buntu przeciwko rządom ajatollahów – to główny wniosek z pewnej narady w Teheranie. Kto i co tam mówił, wiemy dzięki hakerom oraz redakcji Radia Farda, które dotarło do „ściśle tajnego” dokumentu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.