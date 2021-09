Stan wyjątkowy zostanie przedłużony? Sachajko: Zachowanie niektórych posłów mogło osłabić Polskę Lidia Lemaniak

Malgorzata Genca/Polska Press

Wczoraj rząd podjął decyzję o zwróceniu się do Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. – Stan wyjątkowy zabezpiecza Polskę przed ośmieszaniem się, bo to, co niektórzy posłowie opozycji tam wyprawiali, to nie było tylko ośmieszanie ich samych, ale ich zachowanie mogło wręcz osłabiać Polskę – powiedział polskatimes.pl poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.