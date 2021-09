Stan wyjątkowy. RPO ma wątpliwości co do ograniczania informacji i dostępu mediów

Rozporządzeniem z 2 września 2021 r. prezydent wprowadził – na wniosek Rady Ministrów – stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podkreśla, że nie dostrzega podstaw do kwestionowania zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze wskazanym w rozporządzeniu prezydenta i dodaje, że „jest to działanie co do zasady spójne z decyzjami podjętymi przez władze Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej”.

Brak dostępu dla dziennikarzy

W przesłanym do premiera Mateusza Morawickiego piśmie, RPO zaznacza, że dostrzega racje, dla których dziennikarze nie powinni mieć swobodnego wstępu na obszar, na którym wprowadzono stan nadzwyczajny oraz nieograniczonego prawa do relacjonowania zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej.