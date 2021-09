Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Premier Mateusz Morawiecki: Jeśli będzie trzeba, zostanie przedłużony

Mieszkańcy pogranicza o stanie wyjątkowym: "Na to czekaliśmy"

- Jeżeli trzeba będzie, to te 30 dni zostanie przedłużone, ale granica musi być chroniona. Nie może być tak, że granicę wschodnią swobodnie przekraczają ludzie, którzy są nielegalnymi migrantami - odpowiedział.

Szef rządu Mateusz Morawiecki pytany był w sobotę rano w RMF FM o to, czy te 30 dni stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej wystarczą.

Dodał, że takie przedłużenia nie zakłada dzisiaj, ale „nie wyklucza takie ewentualności”. - Musimy przede wszystkim chronić granicę, to jest nasze zobowiązanie, to moje zobowiązanie wobec obywateli. Na pewno zrobimy wszystko, żeby granica była bezpieczna - mówił.

Morawiecki zwrócił także uwagę na ćwiczenia wojskowe Zapad-21 prowadzone przez Rosję przy naszej wschodniej granicy. - Mamy informacje o tym, że sytuacja, w związku z ćwiczeniami Zapad, jest bardzo napięta. To nie są żarty, to bardzo poważne ćwiczenia. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się wprowadzić stan wyjątkowy - tłumaczy szef rządu.