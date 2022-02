Stan wyjątkowy na całym terytorium Ukrainy. Decyzja parlamentu formalnością

Ołeksij Daniłow wyjaśnił, że ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego będą się różnić w zależności od regionu. Jeśli chodzi o obwody doniecki i ługański, sekretarz Rady wyjaśnił, że nie można tam wprowadzić stanu wyjątkowego, ale ze względu na działania wojenne istnieje tam już odrębny reżim prawny. - Co się tyczy obwodów donieckiego i ługańskiego, tam obowiązuje specjalny tryb prawny, regulowany naszym ustawodawstwem, to jest trochę inna strefa prawna. Tam stan nadzwyczajny nie będzie wprowadzony. Tam, niestety, stan nadzwyczajny jest już od dawna, od 2014 r. – powiedział Daniłow.

- Decyzja zapadła. Zgodnie z przepisami Rada Najwyższa powinna tę decyzję zatwierdzić w ciągu 48 godzin – oznajmił Daniłow na briefingu po posiedzeniu rady bezpieczeństwa. Cytuje go Interfax-Ukraina.

Jeśli Rosja posunie się dalej z tą inwazją, jesteśmy gotowi podjąć dalsze kroki, jeśli będzie to konieczne - powiedział Joe Biden, prezydent USA, po ogłoszeniu sankcji na Rosję. Sekretarz Stanu Antony…

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Daniłow powiedział, że stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni i może zostać przedłużony. Według niego nie wpłynie to w żaden sposób na życie większości obywateli. - Będzie to wzmożona ochrona porządku publicznego i obiektów służących utrzymaniu ludności i gospodarki narodowej, mogą to być ograniczenia w ruchu drogowym, dodatkowe kontrole pojazdów, sprawdzanie dokumentów osób – mówił Daniłow.