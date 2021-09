Stan wyjątkowy. Dziś decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. wniosku rządu

- Myślę, że to jest kwestia najbliższych godzin - powiedział w czwartek w Radiu Wnet, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski, pytany, kiedy można oczekiwać decyzji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej wydania rozporządzenia o stanie wyjątkowym na granicy polsko-białoruskiej.

Stan wyjątkowy w Sejmie

Po podpisaniu przez prezydenta rządowego wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, trafi od do parlamentu.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w rozmowie z PAP, że gdy prezydent podpisze dokument, ma 48 godzin na przesłanie go do izby niższej parlamentu. - A Sejm niezwłocznie nad tym się zbierze i może to być w piątek lub w poniedziałek – mówił.

Były sojusznik PiS Jarosław Gowin podkreślił, w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że jest zaskoczony decyzją rządu ws. wprowadzania stanu wyjątkowego.

Podkreślił, że „nie widać żadnych powodów, dla których stan wyjątkowy miałby być wprowadzony”. - Nie wykluczam jednak, że rząd dysponuje jakąś wiedzą, która uzasadnia ten wniosek – mówił, dodając, że służby mogą mieć informacje o możliwych zagrożeniach.