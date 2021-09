Stan wyjątkowy. Czy dziennikarze zostaną dopuszczeni do granicy z Białorusią?

O to dlaczego dziennikarze nie zostali wyłączeni z zakazu przebywania w terenie objętym stanem wyjątkowym pytany był we wtorek w TVN24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

- Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją jak dziś, czyli poza presją migracyjną na polską granicę zaczynają się manewry Zapad, jeżeli możemy mieć przesłanki co do tego, że może dojść do incydentów granicznych, to chyba lepiej dmuchać na zimne i podjąć działania nadmiarowe, po to, żeby nie doszło do tragedii, niż post factum martwić się: „ojej, dlaczego nie wprowadzono zakazu poruszania się osób, które nie są tam niezbędne” - mówił na antenie TVN24. - Jeżeli dziennikarze również podejmują takie działania, które mogłyby spowodować sytuację zagrożenia, czy prowadzić do jakichś incydentów, to warto podjąć taką decyzję – dodał.