Stała obecność wojskowa USA na Litwie? „Impuls do bezpieczeństwa i odstraszania”

- Oczywiście, będziemy rozmawiać z USA, aby rotacyjne siły amerykańskie były na Litwie na stałe - powiedział prezydent Gitanas Nauseda podczas konferencji prasowej. - Byłby to najlepszy impuls do bezpieczeństwa i odstraszania, jaki NATO mogłoby zapewnić nie tylko Litwie, ale całemu regionowi - powiedział Nauseda. Obecnie na Litwie amerykańscy żołnierze są obecni w ramach wielonarodowej grupy bojowej NATO, którą dowodzą Niemcy.

Komentarz litewskiego prezydenta pojawił się w tym samym dniu, w którym Holandia ogłosiła, że zwiększy liczbę swoich żołnierzy w grupie bojowej NATO na Litwie z 270 do 350. Holenderskie siły są częścią dowodzonej przez Niemcy grupy bojowej NATO, która została rozmieszczona na Litwie pięć lat temu. - Jesteśmy zaangażowani we wzmocnioną obecność - powiedziała holenderska minister obrony Kajsa Ollongren, przemawiając do żołnierzy w bazie wojskowej w litewskiej Rukli.