Stado żubrów przy granicy? Straż Graniczna dementuje i publikuje zabawny komentarz

Opublikował też zdjęcie padłego żubra zrobione rzekomo ze strony białoruskiej, które opatrzył komentarzem "ten, co padł na tym zdjęciu nie będzie jedyny, a wszelka odpowiedzialność za męczarnie tych zwierząt spadnie też na was!".

Straż Graniczna odpowiada

- W pobliżu granicy nie ma stada 20 żubrów, a trudno byłoby go nie zauważyć. Czasami widywane są pojedyncze osobniki, które nie próbują przejść na stronę polską - skomentowała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Odniosła się również do zdjęcia padłego żubra. - Nie jest możliwe, aby żubr zranił się o ogrodzenie, gdyż concertina zabezpieczona jest siatką, która chroni zwierzęta. Co najważniejsze, gdyby żubr próbował przedostać się przez ogrodzenie to w tym miejscu ogrodzenie lub siatka ochronna zostałyby mocno zniszczone. Żadnych uszkodzeń tego typu nie odnotowaliśmy - stwierdziła.