Stadion Narodowy znów szczęśliwy, Polska wygrała z Albanią w eliminacjach do mundialu

Po nieudanych Mistrzostwach Europy reprezentacja Polski wróciła do swojej twierdzy, czyli na Stadion Narodowy w Warszawie. Polacy do meczu z Albanią przystąpili w osłabionym składzie, bo niezdolny do gry był wciąż Piotr Zieliński. Paulo Sousa zaskoczył kibiców szansą debiutu dla Adama Buksy, a fanów mogła ucieszyć obecność w składzie Grzegorza Krychowiaka, który wcześniej zmagał się z urazem.

Od początku czwartkowego starcia goście byli bardzo zdeterminowani, co potwierdzają ich boiskowe poczynania. W 4. minucie żółtą kartkę za ostry faul na Kamilu Gliku otrzymał Amir Abrashi, chwilę później na podobną karę zasłużył Keidi Bare, który zatrzymał groźny kontratak, a w 11. minucie źółtko zobaczył też Elseid Hysaj. Na agresję Polacy zareagowali najlepiej jak mogli - po stałym fragmencie i dośrodkowaniu w polu karnym piłkę zgrał Kamil Glik, a do siatki wbił ją Robert Lewandowski. Stadion Narodowy po kilku miesiącach przerwy znów wydał okrzyk radości.