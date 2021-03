Stacje drogi krzyżowej. Sprawdź rozważania na czas nabożeństwa. Kiedy odprawiana jest droga krzyżowa? kj

Droga krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym. Polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Kiedy odprawiana jest droga krzyżowa? Droga krzyżowa STACJE i ROZWAŻANIA.