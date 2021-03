Stacja Warszawa Główna oficjalnie otwarta [ZDJĘCIA] Nowy rozkład jazdy PKP od 14 marca 2021 - sprawdź zmiany!

Maseczka w pracy obowiązkowa. Nowe obostrzenia rządu. Zakrywanie ust i nosa wymagane nawet na stołówkach. Jak zjeść kanapkę na przerwie?

Nie zapomnijcie zabrać ze sobą maski do pracy. Dlaczego? Najnowsze rozporządzenie w związku z pandemią koronawirusa zobowiązuje do zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Dotyczy to pomieszczeń, w których znajduje się więcej niż jedna osoba. Okazuje się, że problemem może być np. spożycie posiłku w czasie przerwy. Maseczka w pracy obowiązkowa.