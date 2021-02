Środa popielcowa rozpocznie Wielki Post 2021. Kiedy wypada popielec? Czy trzeba iść do kościoła? Czy to dzień wolny od pracy?

Tłusty czwartek 2021: Będziesz jak Al Pączino? MEMY i gify na Tłusty Czwartek 2021. Śmiech spala kalorie, więc do pączka sięgaj po MEMY!

MEMY i gify na Tłusty Czwartek 2021: Będziesz w tym roku jak... Al Pączino? Tłusty Czwartek to świetny pretekst nie tylko do jedzenia słodkości, ale także do tego, aby stworzyć MEMY i zabawne gify. Tłusty Czwartek już dzisiaj! Dla wielu to prawdziwe święto - zaliczacie się do tej grupy? Tego dnia na naszych stołach będą królować pączki i faworki. Pamiętajcie, śmiech też pomaga spalać kalorie, dlatego jako dodatek do pączka zobaczcie MEMY i gify na Tłusty Czwartek 2021, które zebraliśmy dla Was poniżej!