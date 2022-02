Środa Popielcowa dniem postu w intencji pokoju. Papież: Na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga Małgorzata Puzyr

Papież Franciszek fot. Wikipedia/Alfredo Borba/CC BY-SA 4.0

Papież Franciszek odniósł się do kryzysu na Ukrainie i zaapelował do przywódców o to, by powstrzymali się od "jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi". Ojciec Święty ogłosił Środę Popielcową dniem postu w intencji pokoju.