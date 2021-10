Squid Game w Gdańsku i zestaw Maty w McDonald's. Czy popkultura jest ciężkostrawna?

ZESTAW MATY W MCDONALD'S. JAK KARMI POPKULTURA?

Dama z odkurzaczem

Zaczęło się od Beaty Tyszkiewicz . Gwiazda stawiana była za przykład idealnej kobiety z klasą. Prawdziwa dama wyższych sfer, o szlacheckim pochodzeniu. W latach 90 diwa jako pierwsza celebrytka w historii postanowiła jeszcze bardziej wykorzystać swoją popularność i wystąpiła w reklamie odkurzaczy. Okazało się, że taka współpraca jest wyjątkowo lukratywna zarówno dla gwiazdy, jak i reklamodawcy. I tak od Tyszkiewicz i jej odkurzacza, przez Rodowicz rozkoszującą się lodami Koral, aż do dziś. W branży nastąpił kolejny przełom - Mata i zestawy w McDonald's.

Powiało zachodem...

Nie jest to pierwszy taki przypadek, gdy duża sieć gastronomiczna podejmuje współpracę z celebrytą. Już w zeszłym roku amerykański McDonald's stworzył zestaw z burgerem, w kolaboracji ze słynnym raperem Travisem Scottem . Układ okazał się być strzałem w dziesiątkę. Zarówno sieć fast foodów, jak i Scott dorobili się fortuny. W nadziei na powtórzenie sukcesu, polski oddział restauracji odtworzył genialną strategię. W żółtych łukach można już spróbować zestawu sygnowanego pseudonimem nowego "głosu pokolenia".

Wraz z zachwyconymi nastolatkami pędzącymi po burgera z frytkami, wśród dietetyków i osobistości medialnych podnoszą się głosy krytyki. Katarzyna Bosacka prowadząca program "Wiem, co jem" alarmuje, że zestaw Maty to aż 1119 kcal. To mniej więcej połowa dziennego zapotrzebowania.