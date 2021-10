"Squid Game". Najnowszy hit Netfliksa to plagiat? Reżyser inspirował się "Death Parade"? Fani anime dobrze znają ten tytuł

Serial "Squid Game" bije wszelkie rekordy popularności. Chyba nie ma nikogo, kto nie słyszałby o tej produkcji, zarówno ze względu na jego wysoką pozycję w bazie Netfliksa, jak i popularność tego tematu w mediach społecznościowych i nie tylko. Po obejrzeniu "Squid Game", wiele osób przeczesuje Internet i platformy streamingowe w poszukiwaniu podobnych produkcji. Wśród nich można natrafić na "Death Parade" - tytuł znany każdemu fanowi anime. Niektórzy, w tym dziennikarz Hilary Leung z portalu CBR, dopatrzyli się wielu podobieństw między produkcjami. W sieci pojawiły się głosy sugerujące, że twórcy "Squid Game" mogli dokonać plagiatu fabuły japońskiej animacji!

"Death Parade" to anime, którego akcja rozgrywa się w zaświatach, gdzie parami trafiają osoby, które zmarły. Po zakończeniu życia, ich wspomnienia zostają wymazane - nie pamiętają nie tylko chwili śmierci, ale także całego czasu spędzonego na Ziemi. Gospodarzem miejsca, w którym znajdują się osoby zmarłe w tym samym momencie jest Decim - istota, która ma zdecydować o ich dalszym losie. Przybysze stają do rywalizacji w specyficznych wersjach znanych gier dla dzieci (i nie tylko), takich jak cymbergaj, kręgle czy rzutki. Decim jako wszechwiedzący sędzia podejmuje decyzję, który z graczy powróci do życia w ramach reinkarnacji, a który zostanie zesłany w pustkę. Z upływem czasu, graczom zaczynają wracać wspomnienia, a pod koniec rozgrywki wiedzą już, w jaki sposób zginęli oraz czym ryzykują w przypadku ewentualnej przegranej.