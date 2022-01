Sprzeciw Polski wobec „Fit for 55”. Marek Suski tłumaczy, jakie kroki może podjąć rząd

Sejm w czwartek rano wznowił obrady, posłowie mają przeprowadzić po południu drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Jego pierwsze czytanie odbyło się w środę, tego dnia też zajęła się nim sejmowa komisja. Projekt przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek podatku VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa.

Marek Suski, wiceszef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości podkreślił w rozmowie z polskatimes.pl, że „jeżeli chodzi o walkę z inflacją, to rząd podjął bezprecedensowe posunięcia”. – W historii takich działań nie było wcześniej ani w naszym kraju, ani w żadnym kraju europejskim. Nie było takich obniżek podatków. Liczymy na to, że to jednak spowoduje, że polski rozwój gospodarczy będzie dynamiczny i będziemy nadal doganiać kraje Unii Europejskiej. To są posunięcia rządu, które myślę, że inni obserwują z podziwem i z niedowierzaniem, że można tak postępować, bo przecież w Unii Europejskiej panuje przekonanie, że tylko niewidzialna ręka rynku, później się okazywała ręką zagranicznych korporacji, przynajmniej w Polsce, że tylko takie działania mogą przynieść rezultaty. A my jednak uważamy, że trzeba pomóc obywatelom i rząd powinien stymulować gospodarkę różnymi mechanizmami podatkowymi – wyjaśnił.