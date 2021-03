Sprawy urzędowe związane z budownictwem załatwisz przez internet. "Cyfryzacja na tym polu należy do naszych ministerialnych priorytetów"

- Jednym z moich najważniejszych celów jako wicepremiera oraz ministra rozwoju pracy i technologii jest maksymalnie przyspieszyć, ułatwić i uprościć biurokratyczne procedury dot. codziennego życia obywateli i działalności przedsiębiorców - mówił podczas konferencji na której została przedstawiona oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym, wicepremier Jarosław Gowin.

Jak wyjaśniał, "szeroko rozumiana cyfryzacja gospodarki stanowi kluczowy element Krajowego Programu Odbudowy". - Także w moim sztandarowym projekcie – czyli nowej Polityce Przemysłowej Polski – cyfryzacja jest jedną z najważniejszych osi rozwojowych. To cyfryzacja ma usprawnić i unowocześnić działalność przemysłową – począwszy od projektowania produktów aż po zmianę strategii i modeli biznesowych- dodał.

Szef resortu tłumaczył jak ogromne znaczenie dla obywateli i gospodarki ma sektor budowlany. Dlatego "cyfryzacja na tym polu należy do ministerialnych priorytetów". - Udostępniamy przedsiębiorcom cyfrowe usługi związane z procesem budowlanym. Oddajemy w Państwa ręce serwis e-budownictwo- poinformował.

Jednocześnie zaznaczył, że liczy na komentarze i opinie, które pomogą rozwijać serwis. Ponieważ jak tłumaczył, cyfryzacja to "proces ciągły, oparty na nieustannym korygowaniu i doskonaleniu narzędzi". - Mówiąc krótko i wprost: zapraszam wszystkich do korzystania i udoskonalania serwisu e-budownictwo- podsumował.

- W Polsce od lat wszystkie sprawy urzędowe związane budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Postanowiliśmy to zmienić poprzez cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego. To kolejny krok w – priorytetowym dla MRPIT i KPRM – programie cyfryzacji polskiej gospodarki; ma on umożliwić obywatelom załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym– mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.