Sprawniej ścigamy nazistów

Lista opublikowana przez Centrum Szymona Wiesenthala zawiera też nazwiska 10 czołowych nazistów, którzy dotąd uniknęli sprawiedliwości.

- Coś wreszcie się wydarzyło - cieszy się dyrektor Centrum i czołowy łowca nazistów Efraim Zuroff. - W ubiegłym roku w Polsce nie zamknięto ani jednego śledztwa, ani jeden współpracownik hitlerowców nie został oskarżony. Ale od tego czasu Instytut Pamięci Narodowej niemal zakończył trzy ważne dochodzenia.

Dwa z nich trafią niebawem do sądu. Dotyczą Polaków, którzy wydali Żydów. Doprowadzenie tych spraw do końca to sukces IPN-u. Sukces doceniony przez Zuroffa. Rok temu w tej liście znaleźliśmy się w kategorii F-2, czyli wśród krajów takich jak Estonia czy Ukraina, które nie wykazują woli ścigania nazistów. Teraz awansowaliśmy do kategorii C - to oznacza, że mamy sukcesy.