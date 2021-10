Sprawdzone przepisy na domowe przetwory. Wiesz, jakie są metody przygotowywania?

Domowe przetwory – podstawowe informacje

Domowe przetwory przygotowujemy końcem lata i początkiem jesieni. Pamiętaj, że owoce i warzywa mają być świeże, ale nie bardzo dojrzałe. Nie mogą być również uszkodzone. Ważne jest również, by wybierać sezonowe produkty.

Oprócz świeżych owoców i warzyw do przetworów będą potrzebne również słoiki. Muszą być starannie umyte i wyparzone lub wyprażone w piekarniku. Jeśli używasz słoików używanych, zwróć uwagę na to, czy nakrętki nie są uszkodzone oraz czy słoik nie przeszedł zapachem produktów, które były w nim wcześniej.

Słoiki trzeba wyparzyć lub wyprażyć. W celu wyparzenia słoików wsadź je do garnka z zimną wodą i doprowadź wodę do wrzenia na wolnym ogniu. W taki sposób wyparzaj słoiki przez 5 min. Następnie pozostaw je do ostygnięcia i porządnie je wysusz. Słoiki można wyparzać również w mikrofali i zmywarce. Innym sposobem jest wyprażanie słoików. Słoiki (bez nakrętek) wsadź na blaszce do piekarnika nagrzanego do 100°C na 5 min. Następnie wyłącz piekarnik i zostaw w nim słoiki do wystygnięcia. Przy tej metodzie nie trzeba wycierać słoików. Pamiętaj jednak, żeby nie wkładać mokrych lub zimnych słoików do piekarnika, bo pękną.